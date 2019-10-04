  • Bist 100
    103216
  • Dolar
    5,7046
  • Euro
    6,2666
  • Altın
    276,2880
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
5 soruda Tunus'ta parlamento seçimleri 5 soruda Tunus'ta parlamento seçimleri
Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı
İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: İslamofobiye karşı güçlü bir medya merkezi kuracağız İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun: İslamofobiye karşı güçlü bir medya merkezi kuracağız
'İstanbul'da 2 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor' 'İstanbul'da 2 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor'
Bakan Selçuk'tan 'Pergel'li paylaşım Bakan Selçuk'tan 'Pergel'li paylaşım
FETÖ'nün 'mahrem imamı'nın inkarı çürütüldü FETÖ'nün 'mahrem imamı'nın inkarı çürütüldü
Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Giresun tabiat parkları ile 1 milyon turist hedefliyor Giresun tabiat parkları ile 1 milyon turist hedefliyor
Muric mi daha iyiydi, Falcao mu? Bilal Erdoğan o soruyu cevapladı Muric mi daha iyiydi, Falcao mu? Bilal Erdoğan o soruyu cevapladı
Polisi şehit eden teröriste yardım eden sanıklara dava Polisi şehit eden teröriste yardım eden sanıklara dava
Fındık ihracatında rekor bekleniyor Fındık ihracatında rekor bekleniyor
Alçı mikserine kapılan işçi kurtarıldı Alçı mikserine kapılan işçi kurtarıldı
Lüksemburg'ta skandal! Karabağ'ın maçında drone ile Ermenistan bayrağı açtılar Lüksemburg'ta skandal! Karabağ'ın maçında drone ile Ermenistan bayrağı açtılar
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini uzatıyor Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesini uzatıyor
EYT son dakika gelişme var mı? EYT son dakika gelişmeleri mecliste mi? EYT son dakika gelişme var mı? EYT son dakika gelişmeleri mecliste mi?
Milan, Gattuso veya Spalletti'ye imza attıracak Milan, Gattuso veya Spalletti'ye imza attıracak
ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi ABD ile AB arasında ticaret savaşının fitili ateşlendi
Kosovalılar pazar günü sandık başına gidecek Kosovalılar pazar günü sandık başına gidecek
Beşiktaş'tan kalp krizi geçiren taraftarla ilgili açıklama: Durumu iyi Beşiktaş'tan kalp krizi geçiren taraftarla ilgili açıklama: Durumu iyi
Ahmet Ağaoğlu: Sakat olan futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacağız gibi görüntümüz var Ahmet Ağaoğlu: Sakat olan futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacağız gibi görüntümüz var
Wolverhampton maçında Dorukhan Toköz'ü izlemeye gelen Aston Villa, ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalacak Wolverhampton maçında Dorukhan Toköz'ü izlemeye gelen Aston Villa, ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalacak
Sumudica: Hakem komitesinin Göztepe maçının hakemine karşı alacakları tutumu merak ediyorum Sumudica: Hakem komitesinin Göztepe maçının hakemine karşı alacakları tutumu merak ediyorum
Abe, Kuzey Kore lideriyle ön koşulsuz görüşmek istiyor Abe, Kuzey Kore lideriyle ön koşulsuz görüşmek istiyor
100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak 100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ekim 2019 Cuma 12:39:19 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 12:43:43

Muric mi daha iyiydi, Falcao mu? Bilal Erdoğan o soruyu cevapladı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporların yaşatılmasını çok önemsiyoruz." dedi.

Bilal Erdoğan ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, 4. Etnospor Kültür Festivali'nde Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katılarak, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

Erdoğan ile Kazancı'nın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

- Etnospor Kültür Festivali'nin dördüncüsü gerçekleştiriliyor. Vatandaşlarımız buraya geldiğinde nelerle karşılaşıyor, onları nasıl etkinlikler ve yenilikler bekliyor?

Bilal Erdoğan: Bu yıl farklı bir mekandayız. Küçükçekmece'de başlamıştık ilk yıl, daha sonra organizasyonu Yenikapı'da gerçekleştirmiştik. Bu sene Atatürk Havalimanı alanındayız. Burası yeni havalimanı yapıldıktan sonra İstanbul'a millet bahçesi olacağı ilan edilmiş bir alan. Etkinlik yapmak için uygun bir alan olduğunu gördüğümüz bir yer. Gelecekte millet bahçesi olarak tasarlanması esnasında geleneksel sporların yaşatılmasına katkıda bulunmuş olacağımızı düşündük. İstanbul'daki okçuluk kulüpleri talebi karşılayacak alana sahip değiller. Böylesine ihtiyaç varken İstanbul'un hizmetine sunulacak alanda geleneksel sporların yaşatılmasını çok önemsiyoruz. Biz her sene misafir ülkeler ve spor dallarını aramıza davet ediyoruz. Bu sene Arjantin'in pato sporu aramızda. Kırgız ve Kazakların oynadıkları kökbörü sporuyla benzer özellileri olan bir spor dalı. Tribünlerin heyecan ve coşkusu, yaptığımız işin ne kadar beğeni topladığını ortaya koymuş oldu. Bu sene ilk defa çocukların beğenisine sunacağımız bir atlı okçuluk simülatörünü buraya getirdik. İlk denemleri aslında burada yapılıyor olacak, daha sonra kalıcı yere taşıyacağız. Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde bir Etnospor deneyim merkezi açacağız ve orada bu atlı okçuluk simülatörü olacak. Teknolojinin imkanlarını kullanıyoruz. Bir robotik kol üzerinde atın üzerine çocuk bindiği zaman adeta atın üzerinde ok atışı yapacak. Oldukça fazla çocuk etkinliği bulundurduk. Evrensel lezzetler bölgesi var, 16 ülkenin mutfaklarıyla İstanbullunun buluşmasını sağlayacağız. Etkinliklerimiz yağmurdan etkilenmeyecek. Hafta sonu yüzbinlerce İstanbulluyu ağırlayacak şekilde hazırlıklarımızı yaptık.

- Hummalı bir çalışma yürüttünüz. Ciddi bir hazırlık içinde çok sayıda kültüre ait araç, gereç ve obje getirildi. Bu büyük organizasyon için yaptığınız çalışmalar nelerdir?

Hakan Kazancı: Çalışmalar sadece sahada değil, ofis ortamında da başlamış oluyor. Olumlu, olumsuz ve eksik taraflarımız nedir diye değerlendiriyoruz. Bu sene işin içine gönüllü arkadaşlarımızı da kattık. Sayıya baktığınız zaman 350 civarında çalışan arkadaş görebiliriz. Arkadaşlarımız mesai saati değil, 24 saat boyunca çalıştı. Nihayetinde 10-15 günlük bir çalışma süresinde bu alan inşa edildi. Bu çalışma sadece burada değil, saha dışında da oldu. Onun finalini görmüş oluyoruz.

- Ülkemizde geleneksel sporlara ilgi nasıl? Gençlerin ilgisinin arttığını gözlemleyebiliyor musunuz?

Bilal Erdoğan: 15 Temmuz'un hemen ardından insanların moral motivasyon olarak düşük oldukları bir zamanda, dar bir zamanda bir planlamayla bu işi yapmıştık. O zaman insanların teveccühünü görürken yaptığımız işin doğruluğunu anlamıştık. O günden bugüne her sene işi geliştirerek, güçlü ve zayıf yönlerimizi tespit ederek bunu geliştirmenin mücadelesini verdik. İstanbul'un içinde Etnospor'un ne olduğunu bilen bir kitle oluştu. Verdiğimiz bu mücadele sağlam temeller attığımızı, atmaya başladığımızı görüyoruz.

- Radamel Falcao ve Vedat Muric'in ok atışında hangisini daha çok beğendiniz?

Bilal Erdoğan: Steril bir atış imkanı yakalanamadı. Çocukların çok büyük teveccühünden dolayı rahat hareket edemediler. Biraz Vedat'ın Falcao gelmeden önce atış yapma imkanı oldu, antrenmanlıydı. O, bir adım önde başladı. Ne desek haksızlık olur. İkisinin de geleneksel sporlara katkıda bulunmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bunu bile farklı yerlere çekenler olabilir, önemli değil. Farklı bir keyif kattılar. Eski sporcularımız da geldiler, hepsine teşekkür ediyoruz.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ