Muriç’in hedefi 20’yi geçmek

GÜNEŞ

■ 25 yaşındaki santrfor Süper Lig'de bu sezon 11 maçta 7 gol kaydetti. Muric, 2015-2016'da Giresunspor formasıyla ilk 11 maçında 6 gol atmış ve o sezonu 17 golle tamamlamıştı. “Çiğ etle beslenen” golcünün yakın çevresine 20 gol barajını aşmak istediğini sık sık söylediği biliniyor. Muriç’in sessiz kaldığı maçlarda Sarı-Lacivertliler’in galibiyet yüz görememesi ise dikkat çekici. Öte yandan, Ç. Rizespor'la da 17 maçta 12 gol sevinci yaşayan yıldız santrfor, 2019 yılı içerisinde 34 resmi maçta 23 gol atarak müthiş bir performansa imza attı. Muriç bu süreçte milli formayla da 4 gol atmayı başardı.