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06 Ocak 2020 Pazartesi 16:24:31 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 16:25:41

Munas Dabbur için öne çıkan iki kulüp Beşiktaş ve West Ham

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Munas Dabbur için öne çıkan iki kulüp açıklandı; Beşiktaş ya da West Ham.

Devre arasında forvet transferi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündemin üst sıralarında yer alan Munas Dabbur için İspanya'dan yeni bir haber geldi.

Marca Gazetesi, Sevilla'nın gözden çıkardığı golcü oyuncu için Beşiktaş ile birlikte Premier Lig'den West Ham United'ın öne çıkan iki kulüp olduğunu yazdı.

Sevilla'nın devre arasında yeni bir forvet almayı planladığı ve Dabbur'un takımdan gönderilmesinin "kesin" karar olduğu vurgulandı.

DUSKO TOSIC: "COME TO BEŞİKTAŞ"

Geçtiğimiz günlerde Çin'de Guangzhou R&F forması giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic de, Dabbur'a Instagram'dan "Come to Beşiktaş brate (kardeşim)" mesajı yollayarak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

RB Salzburg'tan 17 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Sevilla'da ilk tercih olmayı başaramayan İsrailli golcü, 9 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. İsrailli Müslümanlardan biri olan ve Maccabi Tel Aviv, Grasshoppers ile RB Salzburg'tan sonra Sevilla'nın yolunu tutan golcü futbolcu, kulüp kariyerinde 320 maçta 154 gol ve 70 asistlik skor katkısında bulundu.

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