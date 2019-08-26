Muhammed Şengezer, Levante'ye yakın

Genç yaşına karşın Bursaspor´da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve ayrılığın eşiğindeki kaleci Muhammed Şengezer ile İspanya´nın Levante Kulübü yakından ilgileniyor. Türkiye´den de Beşiktaş ve Medipol Başakşehir´in gündeminde yer alan kaleci için Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, Levante Sportif Direktörü Manolo Salvador ile İtalya´da bir araya gelecek. Mali açıdan sıkıntılar yaşayan Bursaspor Kulübü, Muhammed Şengezer için tek ödemede 16 milyon lira talep ederken, bunun yanı sıra Şengezer´in sonraki satışından da yüzde 30 pay istiyor.

Geçen sezon İspanya LaLiga´yı 15´inci sırada bitiren ve kalecileri Oier Olazabal ile Aitor Fernandez ikilisinden dilediği verimi alamayan Levante´nin kaleci transferinde Şengezer isminde durduğu İspanyol basını tarafından da ifade ediliyor.

22 yaşındaki Muhammed Şengezer, genç yaşına karşın milli davet de alırken; Bursaspor´un bu sezon ligde oynadığı iki maçın da kadrosuna dahil edilmedi. (DHA)