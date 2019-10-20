Muhammed Elneny, Korcan Çelikay'la girdiği pozisyonu anlattı: Niyetim kesinlikle zarar vermek değildi

Mücadelenin ardından açıklamada bulunan tecrübeli futbolcu, “Oyunun tamamında çok iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çalışmaya, gelişmeye devam edeceğim” dedi.

31. dakikadaki bir pozisyon sırasında rakip kaleci Korcan’ın kafasına basmasıyla ilgili de konuşan Elneny, “Kaleci pozisyonunda top önümdeydi, kaleciyi geçmeye çalıştım, kaydım orada. Niyetim kaleciye zarar vermek değildi. Sonrasında özür diledim. Niyetim kesinlikle zarar vermek değildi” dedi.