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10 Ekim 2019 Perşembe 09:34:20 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:41:23

Muhalefetten Mustafa Cengiz'e seçim çağrısı geldi

Eski yöneticilerden Sedat Doğan, Emlak Konut ile imzalanan sözleşme kulübü uçuruma götürür. Böyle giderse yakında Galatasaray kalmayacak. Siz Başkan seçilirken, tüzüğü korumaya yemin ettiniz. Tüzüğü uygulayın, seçim kararı alın dedi.

STAR

GALATASARAY Divan Kurulu’nda muhalefeten, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetime yaylım ateş. Muhalefet özellikle Riva Projesi ile ilgili olarak yönetime yüklenirken, eski yöneticilerden Sedat Doğan, Cengiz’i olağganüstü genel kurul kararı almalya davet ederek, “Siz başkan seçilirken tüzüğü korumaya yemin ettiniz, tüzüğü uygulayın, ilk yönetim kurulu toplantısında seçim kararı almazsanız bunun şahsi sonuçları olur” dedi.

İTİRAZ HAKKIMIZ BİLE YOK

Doğan eleştirilerine şöyle devam etti: “Emlak Konut ile imzalanmış sözleşme sadece 8 sayfa ve Galatasaray’ı uçuruma götürecek bir sözleşme.özleşmeye göre ekspertiz değerlerine Galatasaray hiçbir şekilde itiraz edemiyor. Fesih yapılınca yeni bir değer hesaplanacak, üzerine güncelleme faizi yüklenecek. Biz bu gayri ciddi yönetimle devam edersek yakın gelecekte galatasaray kalmayacak. Galatasaray’ı G.Saray’ı bilen kişiler yönetmeli.”

GÖNÜLLERİN BAŞKANI DEĞİLSİNİZ

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da yaptığı konuşmada, Divan kurulu olarak yönetimden denetim raporunu talep ettiklerini ancak yönetimin raporu vermediğini belirterek, “İktidar olmak muktedir olmak anlamına gelmiyor. Galatasaray kulübü çaresiz değildir” ifadesini kullandı. Kulüp Üyesi Ömer Tümay ise “Sayın Başkan, siz gönüllerdeki başkan değilsiniz. Sizi ibra etmediler. Siz hukuk marifetiyle oradasınız” şeklinde konuştu.

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