  • Bist 100
    98692
  • Dolar
    5,7086
  • Euro
    6,3502
  • Altın
    275,3660
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe CANLI ANLATIM Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Kızı olduğunu iddia edince! 24 yıl sonra mezarı açıldı... Kızı olduğunu iddia edince! 24 yıl sonra mezarı açıldı...
Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması Nihat Özdemir'den yabancı sınırı açıklaması
Elon Musk'tan Youtuber'a 1 milyon dolarlık bağış Elon Musk'tan Youtuber'a 1 milyon dolarlık bağış
Cammu Keşmir için tarihi karar yarın açıklanacak Cammu Keşmir için tarihi karar yarın açıklanacak
Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ni kupa dışına itti Esenler Erokspor, Gençlerbirliği'ni kupa dışına itti
Kurtulmuş: ABD yönetiminin Temsilciler Meclisinin hatasını düzeltmesini bekliyoruz Kurtulmuş: ABD yönetiminin Temsilciler Meclisinin hatasını düzeltmesini bekliyoruz
YPG/PKK'lı teröristlerin Nusaybin'deki sivillere yönelik saldırısı YPG/PKK'lı teröristlerin Nusaybin'deki sivillere yönelik saldırısı
ABD Temsilciler Meclisi kararları TBMM'de ortak bildiri ile kınandı ABD Temsilciler Meclisi kararları TBMM'de ortak bildiri ile kınandı
MSB'den İrfan'a selam! 'Her şutun gol olsun' MSB'den İrfan'a selam! 'Her şutun gol olsun'
Dünyada eşitlik ve adalet talebi halkları sokağa döktü Dünyada eşitlik ve adalet talebi halkları sokağa döktü
BES kumbarasındaki birikim 120 milyar liraya koşuyor BES kumbarasındaki birikim 120 milyar liraya koşuyor
Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi
Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi Günlük egzersizlerinden her seferinde minimum eforla’ sıyrılmanın yolunu bulan obez kedi
ABD ile Rusya anlaşamıyor: Esed petrol için terör örgütü PKK/YPG'yi vurdu ABD ile Rusya anlaşamıyor: Esed petrol için terör örgütü PKK/YPG'yi vurdu
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan: 15 Temmuz'da köprüdeki hiçbir asker masum değil İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan: 15 Temmuz'da köprüdeki hiçbir asker masum değil
FETÖ davasına bakan hakime suikast girişimi başarısız oldu FETÖ davasına bakan hakime suikast girişimi başarısız oldu
Türkiye - Suriye sınırında patlama! Türkiye - Suriye sınırında patlama!
TBMM'den, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara tepki TBMM'den, ABD'nin Temsilciler Meclisi'nin aldığı kararlara tepki
Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti
Yol Arkadaşım konusu ne? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım konusu ne? Yol Arkadaşım oyuncuları kimler?
İran'da fakirlik artıyor İran'da fakirlik artıyor
Kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti Kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri sizlerle 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü nedir? 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü şiirleri sizlerle

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Ekim 2019 Çarşamba 18:25:11 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 18:26:27

MSB'den İrfan'a selam! 'Her şutun gol olsun'

Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'da paylaşılan mesajda, asker selamı verdiği için UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveci'ye iyi dileklerde bulunuldu. Bakanlığın mesajında "Her şutun gol olsun" dendi.

Milli Savunma Bakanlığı, gol sevinci sırasında asker selamı veren ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından hakkında soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveci için bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadeye yer verildi:

"İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun!"

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ