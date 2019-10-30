MSB'den İrfan'a selam! 'Her şutun gol olsun'
Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'da paylaşılan mesajda, asker selamı verdiği için UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveci'ye iyi dileklerde bulunuldu. Bakanlığın mesajında "Her şutun gol olsun" dendi.
Milli Savunma Bakanlığı, gol sevinci sırasında asker selamı veren ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından hakkında soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveci için bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda şu ifadeye yer verildi:
"İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun!"
İrfan Can Kahveci kardeşimiz;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2019
Her şutun gol olsun,
Mehmetçik’ten sana selam olsun! @irfankahveci pic.twitter.com/9DzTqzlOwu
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