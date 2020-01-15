Mourinho açıkladı! Tottenham, Vedat Muriqi için bir kez daha geliyor

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham'ın menajeri Mourinho, “Kane sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var” dedi.

Bu sözlerin ardından İngiliz basını, Fenerbahçe’nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için yeniden girişimler yapılacağını yazdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımda bir futbolcu için çok iyi bir teklif geldiğini söylemişti.

(Fanatik)