15 Ocak 2020 Çarşamba 10:20:11 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 11:31:05
Mourinho açıkladı! Tottenham, Vedat Muriqi için bir kez daha geliyor
Fenerbahçe'nin başarılı forveti Vedat Muriç için İngiliz ekibi Tottenham'ın, sarı lacivertlilerin kapısını bir kez daha çalacağı iddia edildi.
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham'ın menajeri Mourinho, “Kane sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var” dedi.
Bu sözlerin ardından İngiliz basını, Fenerbahçe’nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için yeniden girişimler yapılacağını yazdı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımda bir futbolcu için çok iyi bir teklif geldiğini söylemişti.
(Fanatik)
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