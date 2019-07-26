26 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:18:23
Moting atağı
FORVETE takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’ye Paris Saint Germain’in 30 yaşındaki golcüsü Eric Maxim Moting önerildi.
GÜNEŞ
2018 yazında Fransız ekibine gelen ancak teknik direktör Thomas Tuchel’in gözüne giremeyen Alman oyuncu ile yollar ayrılmak isteyen PSG yönetimi gelecek tekliflere olumlu bakacağını açıkladı. Moting’i fırsat transferi olarak gören Fenerbahçe de oyuncu için harekete geçti. Taraflar hafta sonunda bir araya gelecek.
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