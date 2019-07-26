Moting atağı

GÜNEŞ

2018 yazında Fransız ekibine gelen ancak teknik direktör Thomas Tuchel’in gözüne giremeyen Alman oyuncu ile yollar ayrılmak isteyen PSG yönetimi gelecek tekliflere olumlu bakacağını açıkladı. Moting’i fırsat transferi olarak gören Fenerbahçe de oyuncu için harekete geçti. Taraflar hafta sonunda bir araya gelecek.