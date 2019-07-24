Mosturoğlu: Eljif'in Fenerbahçe'ye gelmesi için Makedonya Cumhurbaşkanı bile devreye girdi

Elif’in alınış sürecine değinen Şekip Mosturoğlu, “7-8 günle 18 yaşını doldurma şartını kaçırdık. O günlerde bizden ziyade Arsenal’e yakındı. Aileyi ikna etmeliydik. İlk gün antrenmana çıktı. Kendini gösterdi. Hatta o sıra oynanan bir hazırlık maçında forma giymesi elimizi zayıflattı. O kadar bilinçli bir çocuk ki geldiği gün bize ‘Bana ne kadar sürede izin alacağınızı taahhüt edin!’ dedi. 6 ay oynamadı malum. Sonrasında sakatlık geçirdi. Aykut hoca ‘Haza A takım oyuncusu! Gelecek yıl 11’in değişmezi olur!’ dedi. Buralara geleceği, o kadar belliydi ki kimse için sürpriz değil. Benim ölçüme göre en az 1 ya da 2 büyük transfer yapar!” şeklinde konuştu.

Baba Elmas’ın Elif üzerinde çok etkili bir figür olduğunu belirten Mosturoğlu, “Alınış sürecinde babasıyla çok temas ettik. Çocuk üzerinde korumacı ve etkin bir sembol. Para ve transfer konusunu onunla çözdük. Kariyer ve gidişatın çizgisine bakılırsa verdiği kararlar da doğru” dedi.

Şekip Mosturoğlu, Elif Elmas’ın geldiği günkü en büyük avantajının Türkçe bilmesi olduğunu belirterek “Çocuk, 15 yaşından itibaren zaten bu kariyeri çizmiş. Bize de Türkçe olarak anlattı, etkilendik. Anne-baba Türkçe bilmiyor. Elif’in bir de Fenerbahçe altyapısında oynayan kardeşi var. Şu an oynuyor mu bilmiyorum. Bir gün tesiste girişte gördüm Elif sandım. ‘Ne yapıyorsun’ dedim; ‘Babam gelemedi, abimi ben alacağım bugün’ dedi. Aile konunun çok içinde!” ifadelerini kullandı.

Fatih Terim’in Elif’i Türk Milli Takımı’na almak için girişimde bulunduğunu ifade eden Şekip Mosturoğlu; “Bursa’da yaşayan akrabaları var. Oyuncu, kökleri Türkiye’den geçmiş ama hukuki olarak Türk tanımına uyacak bir uygunluk bulunmadığı için Makedonya milli takımında kalmış. Fatih hoca milli yapmak için uğraşmış ama olmamış” dedi.

Oyuncunun alınışında Hasan Çetinkaya ve Aykut Kocaman’ın önayak olduğunu, mesafe alamamaları üzerine Erdal Vahid’in kendisini arayıp devreye girmesini istediğini söyleyen Şekip Mosturoğlu, kendisinin de Aziz Yıldırım ile konuşup transferi hukuki zorluklara rağmen çözülmesine yardımcı olduğunu bildirdi.

Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörünün de Elif’in kariyerinden emin olduğunu ifade eden Mosturoğlu “Transfer için Pero Antiç de devreye girdi, Erdal Vahid’in babası vasıtasıyla Makedonya Cumhurbaşkanı da! Manasız tartışmalar yapılıyor. 19 milyon euroya yapılan bu transfer sonrası kazanan yalnızca Fenerbahçe’dir. Eski yönetimin de yeni yönetimin de herkesin katkısı vardır. Harika bir iş olmuştur!” şeklinde sözlerine son verdi. (LİG Radyo)