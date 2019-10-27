27 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 23:50:21
Moses’dan etkili dönüş
UZUN süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Victor Moses'ı ilk 11'de sahaya süren teknik direktör Ersun Yanal, Tolga Ciğerci'yi ise yedek kulübesine çekti.
GÜNEŞ
■ 67 gün sonra 11'e dönen Nijeryalı, performansıyla göz doldurdu. Maçtan önce tribünler Yanal lehine yoğun tezahürat yaparken, F.Bahçe efsanesi olan Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a ilgi gösterilmedi.
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