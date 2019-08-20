Moses 5 hafta yok

Güneş

İNGİLİZ basını Fenerbahçe’nin Chelsea’den kiraladığı Moses’a Gazişehir Gaziantep maçındaki performansının ardından övgüler yağdırdı. Nijeryalı oyuncunun harika bir oyun ortaya koyduğuna dikkat çeken İngilizler, Moses’ın F.Bahçe için bir kazanç olduğunu vurguladı. Öte yandan Dirar’ın attığı golün sevinci sırasında sakatlanan yıldız oyuncunun dün MR’ı çekildi. Yapılan tetkikler sonrasında Moses’ın 5 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.