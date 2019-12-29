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29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 23:47:35

Moralli ama 5 eksik! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Fenerbahçe ligde ilk yarıyı Rize deplasmanında tamamlıyor. Bu sezon rakip sahada pek yüzü gülmeyen Sarı-Lacivertliler’de 5 eksik bulunuyor.

GÜNEŞ

■ DERBİ galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Son dört deplasman maçında galip gelemeyen ve bu sezon sekiz dış saha maçında iki galibiyet, üç beraberlik, üç de mağlubiyet yaşayıp 15 puan yitiren Sarı-Lacivertliler, Rize’de kazanıp araya mutlu ve umutlu girmek istiyor. Malatya deplasmanında kazanarak özgüven tazeleyen Karadeniz ekibi ise taraftarına 3-0’lık Kasımpaşa yenilgisini unutturmak isteyecek.

İKİ AS STOPERİNDEN YOKSUN

■ F.BAHÇE, Ç.Rizespor karşısına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Kanarya’da sakatlıkları bulunan Victor Moses, H.Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar ile derbiden kart cezası bulunan Serdar Aziz bu akşam forma giyemeyecek. Vedat Muric ile kaptan Emre Belözoğlu ise sarı kart sınırında… Kaptan sakatlığına rağmen kafileye dahil edildi ancak oynaması beklenmiyor. F.Bahçe dün saat 16.30'da Sabiha Gökçen’den kalkan özel uçakla Trabzon'a, oradan da kara yoluyla Rize'ye geçti.

MUHTEMEL 11’LER:

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

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