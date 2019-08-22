Monaco'nun Galatasaray'dan bir anda bonservis istemesi işleri karıştırdı

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Geçtiğimiz sezonu çok kötü bir yerde bitiren ve bu sezon yine aynı kötü rüyaları görmek istemeyen Monaco’nun Falcao tutumu Galatasaray yönetimini kızdırdı.

ÖNCE BEDAVAYA BIRAKIRIZ DEDİLER GALATASARAY ÇOK İSTEKLİ OLUNCA...

Radamel Falcao’nun yıllık aldığı ücretin yüksek olması Fransız ekibini bir hayli zorlarken, Oleg Petrov’un ‘Maaş konusunda anlaşabileceğin bir kulüp olursa seni bedavaya bırakabiliriz’ tavrı sarı kırmızılıları harekete geçirmiş, menajer Ahmet Bulut ve Jorge Mendes şartları konuşmaya başlamıştı. Galatasaray yönetiminin yıldız golcüyü çok istemesi, camianın heyecanı, Abdurrahim Albayrak’ın Fransa’ya gidip Falcao’yla el sıkışması Monaco kanadının dikkatini çekerken, Oleg Petrov’un bir anda ‘Oyuncumuz için bonservis isteriz’ demesi transferin seyrini değiştirmeye yetti.

GALATASARAY ZATEN 3 MİLYON EURO İÇERİDE

FFP kıskacında olan Cimbom şu anda 3 milyon Euro ekside olurken, Lig 1 devinin Falcao için 5 milyon Euro civarında bir para istemesi yönetimin elini kolunu bağladı. Monaco’yla pazarlıklarını sürdüren ve bu rakamı aşağıya çekmeye çalışan Galatasaray’ın orta yolu bulacağı tahmin edilirken, Abdurrahim Albayrak’ın Falcao’yla anlaşması ve Kolombiyalı yıldızın antrenmanlara dahi çıkmaması Galatasaray’ın elini güçlendiren en büyük nedenlerin başında geliyor.