Monaco’ya veda maçı

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, Radamel Falcao’ya kavuşmak için artık gün sayıyor… Monaco’nun hafta içinde görüşme yaptığı ve sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu Kolombiyalı golcü, ‘Galatasaray’la anlaştım’ diyerek Fransız ekibine rest çekmişti. Fransa Ligue 1’e Lyon mağlubiyetiyle başlayan Monaco’da teknik direktör Jardim, Falcao’dan son bir istekte bulundu ve “Ayrılacaksan, Metz maçında oyna öyle git” dedi. 33 yaşındaki golcü de bu teklifi kabul etti.

EŞYALARINI TOPLADI

■ KOLOMBİYALI, takımımın bugün saat 21.00’de oynayacağı Metz maçında son kez Monaco forması giyecek ve ardından taraftarlarına veda edecek. Falcao, pazartesi günü bir aksilik yaşanmaması halinde akşam saatlerinde Türkiye’ye gelecek. Ailesiyle birlikte İstanbul’a inmesi bekleyen yıldız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Sarı-Kırmızılı renklere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.