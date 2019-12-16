Monaco, Onyekuru'nun Galatasaray'a transferine onay verdi
Monaco Kulübü’nün ardından teknik direktör Leonardo Jardim de Henry Onyekuru'nun kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmasına onay verdi.
Devre arasında Galatasaray dönmesi beklenen Henry Onyekuru konusunda güzel gelişmeler var. Yönetimin her konuda anlaşmaya vardığı Nijeryalı kanat oyuncusu konusunda Monaco Kulübü’nün ardından teknik direktör Leonardo Jardim’den de onay geldi.
Fransız basınına göre, Monaco yönetimi ile görüşen Jardim, Onyekuru’nun kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakıyor. Sezon başında 13.5 milyon Euro’ya Monaco’ya transfer olan Onyekuru, Fransa temsilcisinde 1.5 aydır kadroya bile giremiyor. (Fanatik)
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