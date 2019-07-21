Monaco, Andre Silva'yı kadrosuna katmaya çok yakın! Falcao'nun takımdan ayrılması an meselesi

Galatasaray'ı yakından ilgilendiren transfer haberini ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio verdi.

Monaco, Portekizli golcü Andre Silva'yı 30 milyon Euro karşılığında transfer etmeye çok yakın. Andre Silva'nın Monaco'ya transferi sonrası Falcao'nun takımdan ayrılmasına izin verilecek.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Milan'ın ABD kampından ayrılan Andre silva kısa süre içerisinde Monaco'ya imza atacak. Atletico Madrid'den Angel Correa'yı isteyen Milan, Andre Silva'nın takımdan ayrılması sonrasında bu transferi bitirecek.

GALATASARAY'A FALCAO MÜJDESİ

Monaco'nun Andre Silva transferini bitirmesinin ardından gözler Falcao'ya çevrilecek. Kırmızı Beyazlılar, Silva'yı kadrosuna katarsa Kolombiyalı golcünün takımdan ayrılmasına onay verecek.

Adı Porto ve Galatasaray ile anılan Radamel Falcao'nun ise yıllık ücret sebebiyle Galatasaray'ı tercih etmesi bekleniyor.