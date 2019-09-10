Moldova Türkiye maçı, yoğun ilgi görüyor. A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'ndaki tırmanışına Moldova Türkiye maçı ile devam ediyor. Sporseverler A Milli Takımımızın Moldova ile karşılaşmasını canlı olarak takip etmek istiyor. Moldova Türkiye maçının saat kaçta olduğu ve hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacağı merak ediliyor. Moldova Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? Moldova Türkiye maçı nereden canlı izlenir? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

Moldova Türkiye maçı ile A Milli Takımımızın Euro 2020 Grup Elemelerindeki mücadelesi devam ediyor. 12 puanla zirvenin Fransa'yla birlikte ortağı olan Türkiye, Moldova maçından 3 puan çıkarması halinde bu konumunu korumaya devam edecek.

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 6. hafta mücadelesinde Türkiye, Moldova'ya konuk olacak. Bugün saat 21.45'te oynanacak

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Moldova Türkiye karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, iyi bir oyun sergilemek istediklerini ifade ederek "Grupta hedefe ulaşabilmek için kazanmaya daha fazla ihtiyacımız var. Bunu da Salı akşamı sahada göstereceğiz." dedi.

Güneş, Müsabakanın oynanacağı Zimbru Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında görüşlerini aktardı. Güneş, Moldova'nın iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirterek, "Salı akşamı zor bir maç olacak. Andorra maçına göre farklı bir oyun yapısı olabilir. Ancak hücum etmek zorundayız. Baskılı oynamalıyız. Andorra maçında da bunların hepsini denedik ama gol geç geldi. Salı akşamı hem güzel bir oyun hem de gol atmayı bekliyoruz." dedi.

Moldova'nın fizik kapasitesi yüksek bir takım olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "İyi bir savunma anlayışları var. Kontratağa iyi çıkıyorlar. Rakibin gücünü biliyoruz. Ancak 3 puana ihtiyacı olan takım biziz. Grupta hedefe ulaşabilmek için kazanmaya daha fazla ihtiyacımız var. Bunu da Salı akşamı sahada göstereceğiz." diye konuştu.