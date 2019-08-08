08 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:55:19
Mohammed Elneny atağı
FERNANDO Reges’in satılmasının ardından 6 numara arayışlarını sürdüren Aslan, Chelseali Bakayoko’nun ardından Arsenal’in Mısırlı futbolcusu Mohammed Elneny’yi gündemine aldı.
GÜNEŞ
■ Sarı-Kırmızılılar, Bakayoko’nun transferinde mutlu sona ulaşamazsa 27 yaşındaki ismi kadrosuna katacak. Londra’da bulunan yönetici Şükrü Hanedar, İngiliz ekibinin yetkilileriyle bir araya geldi. Arsenal’e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunuldu.
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