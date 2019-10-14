Mohamed Elneny'ye Milan kancası

Sezon başında Arsenal’den 1 sezonluk kiralanan 27 yaşındaki önlibero için menajer Sascha Empacher’in İtalyan kulübü ile bir toplantı yaptığı ve görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi.

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Milan’ın önce Beşiktaş ile görüşerek sezon sonuna kadar kiralık anlaşması olan oyuncu için izin alacağı, ardından da Elneny’nin bonservisini elinde bulunduran Arsenal ile bir görüşme gerçekleştirileceği ifade edildi. Bir sorun çıkmaması halinde Elneny’nin devre arası Milan’e gidebileceği kaydedildi. Öte yandan Gazişehir maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny’nin milli aradan sonra Ankaragücü karşılaşmasında Abdullah Avcı görev verirse oynayacak.

(Star)