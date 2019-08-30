Mohamed Elneny Kartal oluyor

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’TA transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor... Gary Medel’in ayrılmasının ardından ön liberoya oyuncu arayışlarına devam eden Siyah-Beyazlılar, Thiago Maia’yı gündemine almış ve hatta oyuncu ile anlaşmaya varmıştı. Ancak, Brezilyalı futbolcunun eşi Türkiye’ye gelmek istemeyince bu transfer rafa kalktı. Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala gaza basan Kara Kartal, Arsenal’in kadroda düşünmediği Mohamed Elneny için harekete geçti.

MISIRLI TEKLİFE SICAK

■ NZONZİ transferi öncesinde Galatasaray’ın da gündemine gelen Mısırlı oyuncu için İngiliz ekibiyle masaya oturan Siyah-Beyazlılar prensip anlaşmasına vardı. Arsenal’de geleceği olmayan Elneny’nin de Beşiktaş’ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncu, 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılacak. 2015-16 Sezonu’nda Basel’den 12.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Elneny, İngiliz devinde şu ana kadar 89 maça çıktı ve 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.