12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:27:36 | Son Güncelleme: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 22:28:16
Modou Barrow, Yukatel Denizispor'da
Yukatel Denizispor, Reading forması giyen Modou Barrow'u 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Yukatel Denizlispor, İngiltere Championship ekiplerinden Reading'de forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Modou Secka Barrow'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“İngiltere Reading FC ile Kulübümüz arasında yapılan anlaşmaya göre Modou Barrow 1 yıl süre ile kiralanmıştır.”
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