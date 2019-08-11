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11 Ağustos 2019 Pazar 15:44:11 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 15:45:30

MLS ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer etmek için düğmeye bastı

Arsenal ile geleceği merak konusu olan Mesut Özil'in sıradaki durağı Amerika olabilir. MLS ekibi DC United, transfer için çalışmalara başladı.

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil için ABD iddiası ortaya çıktı. İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre MLS takımlarından DC United, Mesut Özil ile ciddi şekilde ilgileniyor.

DC United'ın yıldız oyuncusu Wayne Rooney'in Championship ekibi Derby Count'ye futbolcu-menajer olarak transfer olmasının ardından DC United, 'yıldız boşluğunu' doldurmaya karar verdi.

EN BÜYÜK SORUN MAAŞ

Arsenal'in yüksek maaşı nedeniyle gitmesine onay verdiği 30 yaşındaki futbolcunun MLS'te Arsenal'deki maaşını almasına ise imkansız gözüyle bakılıyor. MLS'te maaşların çok fazla yüksek olmaması, Mesut transferinin önünde büyük bir engel yaratıyor.

(Sporx)

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