12 Kasım 2019 Salı 12:52:01 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 12:52:33
MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, teknik direktörlük için Mustafa Kaplan ile anlaştı.
Dün teknik direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, daha önce de sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Mustafa Kaplan ile el sıkıştı.
29 Ekim'de Gençlerbirliği'nden ayrılan deneyimli teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
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