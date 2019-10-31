31 Ekim 2019 Perşembe 16:17:59 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 16:21:14
MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı Fatih Mert oldu
MKE Ankaragücü’nde Fatih Mert, 289 oy alarak Sarı-Lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.
MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu'nda 289 oy alan Fatih Mert, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.
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