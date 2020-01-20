  • Bist 100
    122620
  • Dolar
    5,9156
  • Euro
    6,5575
  • Altın
    296,4730
İstanbul
1 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'dan flaş Arda Turan açıklaması Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'dan flaş Arda Turan açıklaması
1 günlük mutluluk! Hiç kimse, kimsesiz kalmasın 1 günlük mutluluk! Hiç kimse, kimsesiz kalmasın
Instagram'da bir devrin sonu Instagram'da bir devrin sonu
Bebeğinizi asla sallamayın Bebeğinizi asla sallamayın
İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo 'offroad'a merak sardı İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo 'offroad'a merak sardı
Bestemsu Özdemir 'Güvencin' dizisinde 'Doktor İpek' oldu! Bestemsu Özdemir 'Güvencin' dizisinde 'Doktor İpek' oldu!
Demet Şener'e övgüler... 'Çölde açan bir çiçek' Demet Şener'e övgüler... 'Çölde açan bir çiçek'
Başkan Erdoğan, 'görünce kanımız dondu' dediği aile için talimat verdi Başkan Erdoğan, 'görünce kanımız dondu' dediği aile için talimat verdi
Minik Amine! Minik Amine!
Yay plan içinde, kova yaratıcı Yay plan içinde, kova yaratıcı
Sisi, Londra’da protesto edildi Sisi, Londra’da protesto edildi
MKE Ankaragücü'nden olağanüstü kongre kararı MKE Ankaragücü'nden olağanüstü kongre kararı
Galatasaray evinde BOTAŞ'ı rahat geçti Galatasaray evinde BOTAŞ'ı rahat geçti
Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı filmin çekimleri haziranda başlıyor Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı filmin çekimleri haziranda başlıyor
Gönül Yazar'dan 83 yaşında ergen tribi Gönül Yazar'dan 83 yaşında ergen tribi
Bülent Ersoy'a hayranından 100 bin dolarlık yüzük hediyesi Bülent Ersoy'a hayranından 100 bin dolarlık yüzük hediyesi
Nilay Dorsa'ya tiyatro adeta terapi Nilay Dorsa'ya tiyatro adeta terapi
Soner Arıca kendini çocuk gibi hissediyor Soner Arıca kendini çocuk gibi hissediyor
Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Andrii Boriachuk'u kadrosuna kattı Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Andrii Boriachuk'u kadrosuna kattı
İlyas Yalçıntaş'tan Serenay Sarıkaya'ya destek İlyas Yalçıntaş'tan Serenay Sarıkaya'ya destek
Kaan Tangöze aynı kabanla Kaan Tangöze aynı kabanla
Özlem Ada Şahin'in kilolarından eser kalmadı  Özlem Ada Şahin'in kilolarından eser kalmadı 
Yüzünde dev ben olan Nazlı, AÜ Hastanesi'nde tedavi olacak Yüzünde dev ben olan Nazlı, AÜ Hastanesi'nde tedavi olacak
Fotoğrafta Fahriye Evcen ve Burak Özçivit var, Karan yok Fotoğrafta Fahriye Evcen ve Burak Özçivit var, Karan yok

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ocak 2020 Pazartesi 20:28:52 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 20:31:03

MKE Ankaragücü'nden olağanüstü kongre kararı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde yönetim, olağanüstü kongre kararı aldı.

MKE Ankaragücü yönetimi, kulüp üyeliğinde yüzde 5 kontenjanını kaldırmak için olağanüstü kongre kararı aldı.

MKE Ankaragücü Külübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;

"Derneğimiz Yönetim Kurulu gördüğü lüzum üzerine Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması yönünde karar almıştır. Fatih Mert ve yönetim kurulu, üye kaydedebilmek için yüzde 5 kontenjanını kaldıracak. Haziran ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi, Ankaragücü Külübü'ne özellikle tüm taraftarların üye olabilmesi için bu genel kurul kararı alındı.

Olağanüstü Genel Kurul İlk Toplantısı'nın 05/02/2020 Çarşamba günü saat 14.00’de Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak – Ankara adresinde, çoğunluğunun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 12/02/2020 Çarşamba günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına karar verilmiştir."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ