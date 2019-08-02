Mitroglou'nun menajerinden ayrılık açıklaması: Evet, ilgilenen kulüpler var, önümüzdeki günlerde bu takımlarla ilgili bir çalışma yapacağız

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Kostas Mitroglou için Fransa'dan Nantes iddiası gündeme gelirken, menajeri tarafından da ilk kez "ayrılık" açıklaması yapıldı.

Bir golcü takviyesi yapmayı planlayan Nantes'in, Marsilya ile Yunan golcü için bir görüşme yaptığı ve Fransız ekibinin kiralama teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

"EVET, İLGİLENEN KULÜPLER VAR"

Mitroglou'nun menajeri Galariotis de teklifler olduğunu doğrularken; "Evet, ilgilenen kulüpler var, önümüzdeki günlerde bu takımlarla ilgili bir çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kiralık oynadığı Galatasaray'dan bu sezon 2,6 milyon euro garanti ücret alacak olan Yunan golcünün Marsilya ile de 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.