  • Bist 100
    103509
  • Dolar
    5,7050
  • Euro
    6,2544
  • Altın
    274,1650
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'nin ilk üç güzeli seçildi Türkiye'nin ilk üç güzeli seçildi
Mircea Lucescu: Galatasaray'ın başkanı bana gelip teklif iletti ama reddettim, pişmanım Mircea Lucescu: Galatasaray'ın başkanı bana gelip teklif iletti ama reddettim, pişmanım
Kılıçdaroğlu’nun 'yalakadan sanatçı olmaz' sözleri CHP yandaşı şarkıcıları bile zorda bıraktı Kılıçdaroğlu’nun 'yalakadan sanatçı olmaz' sözleri CHP yandaşı şarkıcıları bile zorda bıraktı
Napoli'nin 3 topunun direkten döndüğü maçta gol sesi çıkmadı Napoli'nin 3 topunun direkten döndüğü maçta gol sesi çıkmadı
Bibi’nin sonu yaklaşıyor Bibi’nin sonu yaklaşıyor
"Meksikalıları bacaklarından vurun" "Meksikalıları bacaklarından vurun"
Oto satışları yüzde 100 arttı Oto satışları yüzde 100 arttı
Faiz düştü, güven yükseldi, borsa coştu Faiz düştü, güven yükseldi, borsa coştu
Alman devi Türkiye'yi seçti Alman devi Türkiye'yi seçti
Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama
Turizmi şahlandıracak hamleler Turizmi şahlandıracak hamleler
ABD'de bombardıman uçağı düştü ABD'de bombardıman uçağı düştü
Emekliye seyyanen artış Emekliye seyyanen artış
Genç mucitleri eğiten teknoloji Genç mucitleri eğiten teknoloji
BM'den 'Kaşıkçı cinayeti soruşturması için yasal yetki gerek' açıklaması BM'den 'Kaşıkçı cinayeti soruşturması için yasal yetki gerek' açıklaması
"Türkiye adaletin tahakkuku için ilkeli süreç yürüttü" "Türkiye adaletin tahakkuku için ilkeli süreç yürüttü"
Yemen'deki savaşta sağlık tesisleri de hedefte Yemen'deki savaşta sağlık tesisleri de hedefte
Domaniç'te tırtılların ormanı istilası hakkında Valilik açıklaması Domaniç'te tırtılların ormanı istilası hakkında Valilik açıklaması
Yalçın Akdoğan AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu Yalçın Akdoğan AK Parti Genel Başkan Danışmanı oldu
"Cemal'in sesi daha gür çıkıyor" "Cemal'in sesi daha gür çıkıyor"
Fatma Şahin ABD'de Akıllı Şehirler Haftası'na katıldı Fatma Şahin ABD'de Akıllı Şehirler Haftası'na katıldı
Japonya: Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze sınırlarımıza düştü Japonya: Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze sınırlarımıza düştü
9 ayda 315 bin kaçak göçmen yakalandı 9 ayda 315 bin kaçak göçmen yakalandı
"Oyalama olursa kendi göbeğimizi keseriz" "Oyalama olursa kendi göbeğimizi keseriz"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ekim 2019 Çarşamba 23:12:51 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:15:22

Mircea Lucescu: Galatasaray'ın başkanı bana gelip teklif iletti ama reddettim, pişmanım

Mircea Lucescu, Romanya'da katıldığı bir televizyon programında Galatasaray'a gitmediği için pişman olduğunu söyledi.

Türk Milli takımında göreve gelmeden önce daha önce Galatasaray Başkanı ile görüştüğünü fakat teklifi reddettiğini söyleyen Mircea Lucescu, bu kararından dolayı pişman olduğunu söyledi.

GSP Romania'da yayınlanan haberde bir televizyon programına konuk olan Mircea Lucescu şu ifadeleri kullandı:

"GALATASARAY'I REDDETTİM AMA PİŞMANIM"

"Bükreş'te, Türkiye'ye gitmeye karar verdiğim gün önce Galatasaray Başkanı bana geldi. Galatasaray'ın teklifini kabul etmediğim ve Galatasaray'a gitmediğim için pişmanım. O zaman reddettim. Bir yerde teknik direktörlük koltuğu da boş değildi. Bana yer açmak için mevcut teknik direktörün kovulmasını istemedim."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ