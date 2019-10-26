Mircea Lucescu geri dönüş için açık kapı bıraktı

Şampiyonluğa oynayan bir takımda çalışmak istediğini kaydeden tecrübeli hoca, "Shakhtar Donetsk'e artık geri dönmem. Ukrayna'da çok iyi arkadaşlarım var, onları hayal kırıklığına uğratmak istemem. Dinamo Kiev'e gitme ihtimalim yok, hiç konuşulmadı bile. Ancak şu anda fiziksel ve mental olarak futbol için hazırım. Uzun bir süre ara verdim ve futbolsuz yapıp yapamayacağıma baktım. Bu süre zarfında çok fazla teklif de aldım. Eğer şampiyonluk için mücadele eden bir takım gelirse, devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



Shakhtar Donetsk'te kurduğu takımın karakterinin 'disiplin' ile oturduğunu belirten Ukraynalı teknik adam, "Benim felsefemde disiplin var. Shakhtar'da Brezilyalıları çalıştırırken, topla oynamak onların en önemli ekipmanı olduğundan, bir iletişim kültürü geliştirmem gerekti. Onlara nasıl diğerleriyle iletişim kuracaklarını öğrettim. Takıma gelen tüm oyuncular gelişti ve harika sonuçlar aldık" dedi.



"SAVAŞ OLMASA FİNALE ÇIKARDIK"



Ukrayna'daki savaşın kendilerini zorladığını kaydeden Luce, "Ukrayna'daki savaş sonrasında ilginç şeyler oldu. Takımın parçalanmaması için uğraştım. Shakhtar Donetsk Ukrayna'nın dışında çalışıyordu. Lyon maçı sonrasında otele geldik, 8 oyuncu Ukrayna'ya geri dönmek istemedi. Menajer Kia onları Milan ve Londra'ya götürmek istiyordu. Oyunculara '10 günün var, eğer Ukrayna'ya dönmezseniz, siz olmadan takım kuracağım ve bu kulüp ile davalı olacaksınız' dedim. Sonra sorunu çözdük. Savaş olmasaydı, Shakhtar Donetsk çok rahat Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselirdi ve kupa için mücadele ederdi" diye konuştu.



Shakhtar Donetsk'te taktığı saat eleştirilen deneyimli antrenör, "Shakhtar Donetsk'te 100 bin euroluk saat takıyordum, bu doğru ancak insanlar benim Shakhtar'da ortaya çıkardığım oyuncularla 500 milyon euro kazandırdığımı unutuyor. Böyle bir hediyeyi ben hak ediyordum" diyerek sözlerini noktaladı.



(Sporx)