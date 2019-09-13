'Mirasa kondum'

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE tarihindeki 6. Danimarkalı futbolcu olan Mathias ‘Zanka’ Jorgensen, kulüp dergisine konuştu. Zanka, F.Bahçe’de şampiyonluk hedeflediğini belirterek, “Ben de takıma katkı sağlamak ve Danimarkalı oyuncuların buradaki mirasını sürdürmek, burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. F.Bahçe’ye şampiyonluk hedefleyen büyük bir takımda oynamak için geldim. Taraftarlarımız maçlarda ekstra performans göstermemizi sağlıyor ve motivasyonumuzu artırıyor” diye konuştu.

PREMİER LİG BAŞKA BOYUTTA

■ ZANKA, “Danimarka, Hollanda ve İngiltere’de oynadın. Türk futbolunu bu liglerle karşılaştırırsan ne söylersin?” şeklindeki soruya şu cevabı verdi: “Kıyaslamak çok zor. Özellikle Premier League başka bir boyutta. Bu açıdan diğer liglerden ayrı bir yerde duruyor. Premier Leauge’de oyun sürekli ileri geri giderek oynanıyor. Burada ise oyun genelde daha iyi olan takımın kontrolünde gidiyor. Karşı takım savunma yapıyor ve kontratak fırsatı arıyor.”