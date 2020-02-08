08 Şubat 2020 Cumartesi 23:45:53 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 23:47:03
Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyat biletini aldı
Milli yüzücü Merve Tuncel, Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında Olimpiyat A Barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa da düzenlenen Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında milli sporcu Merve Tuncel'in serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları bileti aldığı duyuruldu.
AA
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- Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyat biletini aldı
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