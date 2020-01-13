Milli yıldız Merih Demiral önce golü attı ardından sakatlandı! Ronaldo'dan 'Geçmiş olsun' mesajı...

Juventus'un Roma ile karşı karşıya geldiği maçın 3. dakikasında gol atan milli futbolcumuz Merih Demiral talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında yaşanan hava topunda yere inerken zemine ters basan Milli futbolcumuz Merih Demiral yerde kaldı. Bir süre oyuna devam etmek istese de, tedavisinin ardından oyun alanına dönemeyen Merih Demiral oyundan alındı ve yerini De Ligt'e bıraktı.

Yaşanan bu anların ardından kulüp doktorlarının ilk belirlemelere göre Merih Demiral'ın sol dizinde bağ zedelenmesi tanısı koyduğu belirtildi. Detaylı testlerin ardından resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi...

Juventus teknik direktörü Sarri ise maçın ardından yaptığı açıklamada: "Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi görünüyor. Çok üzgünüm. Sabah yapılacak testlerden sonra durumu belli olacak." sözlerini kullandı.

RONALDO'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Merih Demiral için Instagram hesabından, 'Kardeşim, geçmiş olsun.'' yazılı bir paylaşımda bulunarak milli yıldıza destek oldu.