Milli tenisçi finalde

Milli tenisçi Berfu Cengiz, kariyerinin ilk ITF 25 bin Dolar toplam para ödüllü turnuvası finalini Hindistan´ın Jodhpur şehrinde katıldığı "Jodhpur Open" turnuvasında yakaladı. Cengiz, yarı finalde karşılaştığı Büyük Britanyalı rakibi Francesca Jones'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.



Sırasıyla Hintli, Taylandlı ve Büyük Britanyalı rakiplerini yenerek geldiği yarı finalde bir başka Büyük Britanyalı raket Francesca Jones ile karşı karşıya gelen Berfu Cengiz 2 saat 1 dakika süren üç set sonunda galibiyete uzandı. 7 kez servis kırdığı maçta 3 numaralı seribaşı rakibini 3-6, 6-2, 7-6'lık setlerle geçen Cengiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaşacak. İki sporcu 2018 ve 2019 yıllarında Hindistan'da toplam para ödülünün 25 bin Dolar olduğu ITF turnuvalarında karşılaşmış iki karşılaşma da Raina'nın galibiyetiyle sonuçlamıştı.

DHA