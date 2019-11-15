15 Kasım 2019 Cuma 10:15:50 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 10:18:23
Milli takımımızda 9 futbolcu aday kadrodan çıkarıldı
A Milli Futbol Takımı'nda tam 9 futbolcu aday kadrodan çıkarıldı.
A Milli Futbol Takımı'nda Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı.
Bu futbolcuların yerine Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür kadroya alındı.
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- Milli takımımızda 9 futbolcu aday kadrodan çıkarıldı