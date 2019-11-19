Milli Takım'a bir müjde de FIFA'dan! İşte yeni dünya sıralaması
EURO 2020 H Grubunda gösterdiği performansla A Milli Takımımız göz doldurdu. Evinde gol görmeyen Ay-yıldızlılar taraflı-tarafsız herkesin takdirini topladı. Fransa ile birlikte EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan Türkiye, FIFA sıralamasında da rakiplerini geride bıraktı.
Milli Takımımız EURO 2020 elemelerinde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi büyüledi. Elemelerde özellikle savunma anlamında fark yaratan millilerimiz, evinde oynadığı hiçbir karşılaşmada gol yemedi. Oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca 3 gol yiyen Türkiye, bunları da duran toptan kalesinde gördü ve 'akan oyunda' filelerimiz hiç sarsılmadı. Elemelerde gösterdiği performansla, Fransa'nın ile birlikte EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan Türkiye, FIFA sıralamasında da rakiplerini geride bıraktı.
İşte EURO 2020 Elemeleri sonrası güncel FIFA ülkeler sıralaması;
1 - BELÇİKA
2 - FRANSA
3 - BREZİLYA
4 - İNGİLTERE
5 - URUGUAY
6 - PORTEKİZ
7 - HIRVATİSTAN
8 - İSPANYA
9 - ARJANTİN
10 - KOLOMBİYA
11 - MEKSİKA
12 - HOLLANDA
13 - İSVİÇRE
14 - DANİMARKA
15 - İTALYA
16 - ALMANYA
17 - ŞİLİ
18 - İSVEÇ
19 - PERU
20 - SENEGAL
21 - POLONYA
22- UKRAYNA
23 - AMERİKA
24 - GALLER
25 - AVUSTURYA
26 - VENEZUELLA
27 - İRAN
28 - JAPONYA
29 - TUNUS
30 - ROMANYA
31 - SLOVAKYA
32 - TÜRKİYE
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT