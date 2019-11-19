Milli Takım'a bir müjde de FIFA'dan! İşte yeni dünya sıralaması

Milli Takımımız EURO 2020 elemelerinde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi büyüledi. Elemelerde özellikle savunma anlamında fark yaratan millilerimiz, evinde oynadığı hiçbir karşılaşmada gol yemedi. Oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca 3 gol yiyen Türkiye, bunları da duran toptan kalesinde gördü ve 'akan oyunda' filelerimiz hiç sarsılmadı. Elemelerde gösterdiği performansla, Fransa'nın ile birlikte EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan Türkiye, FIFA sıralamasında da rakiplerini geride bıraktı.

İşte EURO 2020 Elemeleri sonrası güncel FIFA ülkeler sıralaması;

1 - BELÇİKA

2 - FRANSA

3 - BREZİLYA

4 - İNGİLTERE

5 - URUGUAY

6 - PORTEKİZ

7 - HIRVATİSTAN

8 - İSPANYA

9 - ARJANTİN

10 - KOLOMBİYA

11 - MEKSİKA

12 - HOLLANDA

13 - İSVİÇRE

14 - DANİMARKA

15 - İTALYA

16 - ALMANYA

17 - ŞİLİ

18 - İSVEÇ

19 - PERU

20 - SENEGAL

21 - POLONYA

22- UKRAYNA

23 - AMERİKA

24 - GALLER

25 - AVUSTURYA

26 - VENEZUELLA

27 - İRAN

28 - JAPONYA

29 - TUNUS

30 - ROMANYA

31 - SLOVAKYA

32 - TÜRKİYE