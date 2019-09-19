19 Eylül 2019 Perşembe 14:56:38 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:58:36
Milli güreşçi Süleyman Atlı 57 kiloda finale yükseldi
Milli güreşçi Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda finale yükseldi.
Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden şampiyonada milli güreşçi, yarı finalde ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakarak, altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.
Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli güreşçi, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist olmayı başardı. Süleyman Atlı yarın finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak.
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