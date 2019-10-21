21 Ekim 2019 Pazartesi 17:00:04 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 17:04:04
Milli güreşçi Soner Demirtaş'tan bronz madalya
Milli güreşçi Soner Demirtaş, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Milli güreşçi Soner Demirtaş, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Çin'de devam eden Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi serbest stil 74 kg'da temsil eden Soner Demirtaş, Fransız Aıbuev Akhmed'i 5-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
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