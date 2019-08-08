Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da oynayacağı yeni Ligue 1 sezonu yarın açılacak

  • Bist 100
    100.456
  • Dolar
    5,4940
  • Euro
    6,1476
  • Altın
    262,7529
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş, İspanyol golcü Fernandez'i gündemine aldı Beşiktaş, İspanyol golcü Fernandez'i gündemine aldı
Son Dakika... Pakistan ve Hindistan arası tren seferleri durduruldu Son Dakika... Pakistan ve Hindistan arası tren seferleri durduruldu
Salah'a yönelik ırkçı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı Salah'a yönelik ırkçı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı
İsmail Kartal: Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz İsmail Kartal: Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz
MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendiriyor MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendiriyor
Son Dakika... Rusya'da füze patlaması: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Son Dakika... Rusya'da füze patlaması: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bakan Selçuk: Reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı Bakan Selçuk: Reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı
Süper Lig'de tek maçın yayın değeri 1 milyon 330 bin Dolar Süper Lig'de tek maçın yayın değeri 1 milyon 330 bin Dolar
İran'ın yabancı gemilere müdahale ettiği iddia edildi İran'ın yabancı gemilere müdahale ettiği iddia edildi
Antalya dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor Antalya dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor
Mecidiyeler ustasının elinde 'Osmanlı hatırası' takılara dönüşüyor Mecidiyeler ustasının elinde 'Osmanlı hatırası' takılara dönüşüyor
TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor
Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetmek isteyenlere rezervasyon uyarısı Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetmek isteyenlere rezervasyon uyarısı
Ayı saldırısına uğradı 12 saat sonra kurtarıldı: 2 kez boğuştuk Ayı saldırısına uğradı 12 saat sonra kurtarıldı: 2 kez boğuştuk
OPET istasyonlarında 3 bin 500 kadın çalışan istihdam edilecek OPET istasyonlarında 3 bin 500 kadın çalışan istihdam edilecek
FETÖ'nün Ankara 'izdivaç imamına' 12 yıl hapis FETÖ'nün Ankara 'izdivaç imamına' 12 yıl hapis
Rusya'da dünya devi Apple'a soruşturma açıldı Rusya'da dünya devi Apple'a soruşturma açıldı
AUZEF sınav sonuçları açıklandı! UZEF sınav sonucu sorgulama sayfası AUZEF sınav sonuçları açıklandı! UZEF sınav sonucu sorgulama sayfası
Umuma açık yerlerde kurban kesene para cezası verilecek Umuma açık yerlerde kurban kesene para cezası verilecek
Balıkesir bamyasında 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor Balıkesir bamyasında 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor
Hükümlülerin toplum yararına çalışmaları ihtiyaç sahiplerini mutlu etti Hükümlülerin toplum yararına çalışmaları ihtiyaç sahiplerini mutlu etti
Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya anlatılıyor Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya anlatılıyor
Açık öğretim lisesi ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav tarihi ne zaman? Açık öğretim lisesi ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav tarihi ne zaman?
Gaziantep'in bayram lezzetleri: İçli köfte ve yuvalama Gaziantep'in bayram lezzetleri: İçli köfte ve yuvalama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:24:35 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:27:13

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da oynayacağı yeni Ligue 1 sezonu yarın açılacak

Türk futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın Lille formasıyla mücadele edeceği Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) 2019-20 sezonunun ilk düdüğü yarın çalacak.

Olympique Lillois'nın şampiyon olduğu 1932-33 sezonuyla profesyonel döneme girilen, 2. Dünya Savaşı yüzünden 1939'dan 1945'e kadar ara verilen Ligue 1'in 82. sezonu yarın başlayacak.

Açılış maçı, hayal kırıklığı yarattığı geçen sezonu küme düşme hattının hemen üstünde tamamlayan Monaco ile lig 3'üncüsü Olympique Lyon arasında oynanacak. II. Louis Stadı'ndaki maçın başlama vuruşu, TSİ 21.45'te yapılacak.

Küme düşen Guingamp ve Caen'ın yerine yeni sezonda Metz ve Brest mücadele edecek.

Lille'in 2018 yazında İstanbulspor'dan 2,5 milyon avroya transfer ettiği Zeki Çelik'ten sonra bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı da Ligue 1'e adım atacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak Lille'in, Trabzonspor'dan 16,5 milyon avroya kadrosuna kattığı Yusuf, Zeki'nin takım arkadaşı olacak.

- İlk haftanın programı

Yarın: Monaco - Olympique Lyon

10 Ağustos Cumartesi: Olympique Marsilya - Reims, Angers - Bordeaux, Brest - Toulouse, Dijon - Saint-Etienne, Montpellier - Rennes, Nice - Amiens

11 Ağustos Pazar: Lille - Nantes, Strasbourg - Metz, Paris Saint-Germain - Nimes

- PSG son yıllarda kupalara ambargo koydu

2019 Fransa Süper Kupası'nda Rennes'i 2-1 yenerek sezona kupayla başlayan Paris Saint-Germain (PSG), bu yılın da en büyük favorisi olarak öne çıkıyor.

Son 7 sezonun 6'sında Ligue 1'i zirvede bitiren PSG, 2013-14 sezonundan bu yana Fransa'da verilen son 25 kupanın 21'ini müzesine götürdü. PSG bu süreçte lig ve Fransa Lig Kupası'nda 5'er, Fransa Kupası'nda 4, Fransa Süper Kupası'nda ise 7 şampiyonluk kazandı.

Kadrosunda Kylian Mbappe ve Neymar gibi yıldız oyuncuları barındıran Paris ekibi, yaz transfer döneminde şu ana kadar 80 milyon avro harcadı.

PSG, Abdou Diallo'yu Borussia Dortmund'dan 32 milyon, Idrissa Gueye'yi Everton'dan 30 milyon, Pablo Sarabia'yı da Sevilla'dan 18 milyon avro karşılığında transfer etti.

Sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot'yu Juventus'a kaptıran PSG, Manchester United'dan ayrılan Ander Herrera'yı bonservis ödemeksizin kadrosuna kattı.

Geçen sezon ligi 2. sırada tamamlayan Lille, 80 milyon avro karşılığında Arsenal'e gönderdiği Nicolas Pepe başta olmak üzere şimdilik 150 milyon avro transfer geliri elde etti. Lille buna karşılık aralarında Yusuf Yazıcı'nın da bulunduğu 10 futbolcuyu, 68,6 milyon avro ödeyerek renklerine bağladı.

Fransa'yı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek 3. kulüp Olympique Lyon da transfere 63 milyon avro harcadı.

- Avrupa'nın 5. en değerli ligi

İngiltere Premier Lig, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ve Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ardından dünya futbolunun en değerli beşinci ligi konumundaki Ligue 1, oyuncuların piyasa değerleri bakımından ön plana çıkıyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Fransa liginde mücadele eden 20 takımın toplam piyasa değeri 3,2 milyar avroyu geçiyor. PSG'nin 985,2 milyon avro değerle başı çektiği Ligue 1'de, Olympique Lyon 341,35 milyon avroyla 2'nci, Monaco ise 279,95 milyon avro değerle 3. sırada yer alıyor.

- Saint-Etienne 38 yıldır şampiyonluğa hasret

Profesyonel döneme geçilen 1932-1933 sezonundan bu yana Ligue 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 10 kez mutlu sona ulaşan Saint-Etienne oldu. Son zaferini 1981'de yaşayan Saint Etienne, 38 yıldır şampiyonluk özlemi çekiyor.

Saint Etienne'i, son olarak 2010'da zafere ulaşan ve 9 şampiyonluğa sahip Olympique Marsilya takip ediyor. Bu iki takımı, 8'er şampiyonlukla Nantes, Monaco ve PSG izliyor.

Olympique Lyon'un 7, Reims ve Bordeaux'nun ise 6'şar şampiyonluğu bulunuyor.

- Lig tarihinin en skoreri Onnis

Ligue 1 tarihinin en golcü oyuncusu unvanını, 1971'den 1986'ya kadar formasını giydiği Monaco, Reims, Tours ve Toulon'da toplam 299 kez fileleri havalandıran Delio Onnis elinde tutuyor. Arjantinli santraforu, 255 golle Bernard Lacombe ve 216 golle Herve Revelli takip ediyor.

Bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekoru ise Hırvat Josip Skoblar'a ait. Olympique Marsilya formasıyla 1970-71 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Skoblar, forma giydiği 36 lig maçında 44 kez ağları sarsmış ve Avrupa'da Altın Ayakkabı Ödülü'nün sahibi olmuştu. İkinci sırada ise 2015-16 sezonunda giydiği PSG formasıyla ligde 38 gole imza atan İsveçli Zlatan Ibrahimovic yer alıyor.  (AA)

'Türk-ABD, arasında olası çatışma engellendi'
1.5 dakika mülakat mı olur?
Şanlıurfa'da canlı bomba etkisiz hale getirildi
Bakan Akar'dan Kıbrıs resti! Faturası ağır olur
CHP-HDP ittifakında T.C. çatlağı: Toplantıyı terk etti
Netflix nasıl denetlenecek?
Terim maç sonunda patladı! Lakayt oyunları sonrası harekete geçti
PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev krizi
Dili boğazına kaçan sürücüye hayat kurtaran müdahale
Maduro ABD ile müzakereleri dondurdu: Savaş istiyorlar. Savaşa gidiyoruz
F.Bahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum
CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi
Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Türkiye'ye dolar akacak! Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak
Havalimanında Comolli karşıladı, F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar?
Araç sahiplerine müjde! Bayram öncesi indirim üstüne indirim
Türkiye'ye karşı DEAŞ kartına sarılıp AB'yi tehdit ettiler! PKK iyice tutuştu
'3 aya kalmaz müjdeyi veririz'
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ