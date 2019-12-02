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02 Aralık 2019 Pazartesi 10:47:11 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 10:52:28

Milli futbolcu Kaan Ayhan: Çocukluğumdan beri Roma Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmayı hayal ediyorum

Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki grubunu değerlendirirken, "Grupta enteresan eşleşmeler oldu. Her takım birbirini yenebilecek güçte. Grupta Almanya'nın olmasını çok istedim ama olmadı. Artık grup sonrasına bakacağız. Gruptan çıkmak için çalışacağız, iyi bir ekip olduk, bunu başarabiliriz" dedi.

Fortuna Düsseldorf Kulübü'nde forma giyen milli oyuncular Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, dün akşam Duisburg şehrinde Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın'ın rol aldığı "Üçü Bir Arada" adlı tiyatro oyununu izledi. Futbolun farklı yanlarını konu alan oyundan önce salonda Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'ndaki rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler'i değerlendiren defans oyuncusu Kaan Ayhan, "Grupta enteresan eşleşmeler oldu. Her takım birbirini yenebilecek güçte. Grupta Almanya'nın olmasını çok istedim ama olmadı. Artık grup sonrasına bakacağız. Gruptan çıkmak için çalışacağız, iyi bir ekip olduk, bunu başarabiliriz" dedi.

ÇOCUKLUK HAYALİ

Şampiyonanın açılış maçında ay-yıldızlıların İtalya ile karşılaşacak olmasıyla ilgili ise 25 yaşındaki Kaan Ayhan şunları söyledi:

"Hem açılış maçını bizim oynayacak olmamıza hem de maçın Roma Olimpiyat Stadı'nda olmasına çok sevindim. Çocukluğumdan beri Roma Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmayı hayal ediyorum. Umarım elemelerde olduğu gibi, şampiyonada da başarılı sonuçlar elde ederiz."

"GRUPTAN ÇIKARIZ"

Zatürre olduğu için son iki milli maçta kadroda yer alamayan ay-yıldızlıların 25 yaşındaki forveti Kenan Karaman ise şampiyonada Türkiye'nin grubunu ve şansını şöyle değerlendirdi:

"Grup iyi bir grup, çok daha güçlü ekipler çıkabilirdi. Ayrıca açılış maçını bizim oynayacak olmamız da önemli. İnşallah milli takımımız için iyi bir turnuva olur. Öncelikle gruptan çıkacak sonuçları elde etmeliyiz. Milli takım ekibine inanıyorum. Hocamız çok iyi, takımı iyi bir şekilde turnuvaya hazırlayacağını düşünüyorum. Gruptan rahat bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum."  (DHA)

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