17 Ekim 2019 Perşembe 09:52:05 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:54:33
Milan'ın Mohamed Elneny ısrarı devam ediyor
BEŞİKTAŞLI Mohamed Elneny’nin Kara Kartal macerası kısa sürebilir.
AKŞAM
BEŞİKTAŞLI Mohamed Elneny’nin Kara Kartal macerası kısa sürebilir. İtalyan basını, Milan’ın SiyahBeyazlı takımın Mısırlı oyuncusu ile yakında ilgilendiğini ileri sürdü. Sezon başında Arsenal’den 1 sezonluk kiralanan 27 yaşındaki önlibero için menajer Sascha Empacher’in İtalyan kulübü ile bir toplantı yaptığı ve görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi.
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