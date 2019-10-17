Milan'ın Mohamed Elneny ısrarı devam ediyor

AKŞAM

BEŞİKTAŞLI Mohamed Elneny’nin Kara Kartal macerası kısa sürebilir. İtalyan basını, Milan’ın SiyahBeyazlı takımın Mısırlı oyuncusu ile yakında ilgilendiğini ileri sürdü. Sezon başında Arsenal’den 1 sezonluk kiralanan 27 yaşındaki önlibero için menajer Sascha Empacher’in İtalyan kulübü ile bir toplantı yaptığı ve görüşmelerin olumlu geçtiği kaydedildi.