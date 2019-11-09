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Milan'dan Eljif Elmas için 30 milyon Euro Milan'dan Eljif Elmas için 30 milyon Euro

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09 Kasım 2019 Cumartesi 12:40:56 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 12:45:54

Milan'dan Eljif Elmas için 30 milyon Euro

Napoli forması giyen Eljif Elmas'a Milan talip oldu.

TM Dijital Haber Merkezi

2017 yılında Makedonya'nın Rabotnicki takımından alınan ve hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Eljif Elmas 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuş, genç yeteneğin Serie A'da forma giymesi özellikle sarı lacivertli taraftarları bir hayli memnun etmişti.

MİLAN'DAN ELJİF ELMAS'A 30 MİLYON EURO

Carlo Ancelotti ile ligde inişli çıkışlı bir performans çizen Napoli'de Eljif Elmas 9 maçta forma giyerken, 20 yaşındaki orta sahanın İtalya futboluna hemen adapte olması büyük takdir topladı. Serie A dışında Şampiyonlar Ligi ve Makedonya Milli Takımı'nda da boy gösteren Eljif'i Milan'ın istediği öğrenilirken, Boban ve Maldini'nin yıldız futbolcu için 30 milyon euro'luk teklif hazırladığı belirtildi. Benaccer, Kessie, Biglia gibi tecrübeli oyunculardan beklenen verimi alamayan kırmızı siyahlı ekibin Eljif Elmas'a kancayı taktığı ifade edilirken, tecrübeli teknik direktör Ancelotti'nin öğrencisini bırakmak istemediği bildirildi.

GALATASARAY ELJİF'İN YÜZÜNE BAKMADI

2017 yılında Süleyman Luş'un babası Erdal Luş'un ilk olarak Galatasaray'a teklif ettiği Eljif Elmas'ı Fenerbahçe kapmış, dönemin başkanı Aziz Yıldırım oyuncu için Rabotnicki'ye yetiştirme parası verip Eljif'i İstanbul'a getirtmişti.

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