Milan'da Hakan Çalhanoğlu'na yol göründü

  • Bist 100
    111687
  • Dolar
    5,9357
  • Euro
    6,5857
  • Altın
    283,2460
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bogdan Stancu Gençlerbirliği'ni taşımaya devam ediyor Bogdan Stancu Gençlerbirliği'ni taşımaya devam ediyor
Türk gastrologlardan mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde büyük başarı Türk gastrologlardan mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde büyük başarı
Kalp damarlarındaki bozulmanın habercisi göğüs ağrısı Kalp damarlarındaki bozulmanın habercisi göğüs ağrısı
Selçuk İnan sezon sonu futbolu bırakma kararı aldı Selçuk İnan sezon sonu futbolu bırakma kararı aldı
Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporu inceleme değerlendirme komisyonunda kabul edildi Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporu inceleme değerlendirme komisyonunda kabul edildi
Malcolm Thomas sezon sonuna kadar Fenerbahçe Beko’da Malcolm Thomas sezon sonuna kadar Fenerbahçe Beko’da
'Liverpool'u yakalayabileceğimizi düşünmek gerçekçi değil' 'Liverpool'u yakalayabileceğimizi düşünmek gerçekçi değil'
İpleri pazara çıkıyor! Kadın hakları derler ama saygı duymazlar İpleri pazara çıkıyor! Kadın hakları derler ama saygı duymazlar
Ceren'in katili hakim karşısında İlk ifadesi ortaya çıktı! Beni çıkarmayın, çıkınca yine öldürürüm Ceren'in katili hakim karşısında İlk ifadesi ortaya çıktı! Beni çıkarmayın, çıkınca yine öldürürüm
Galatasaray'da kayıpların bedeli 115 milyon TL Galatasaray'da kayıpların bedeli 115 milyon TL
Sefirin Kızı Gediz kimdir? Sefirin Kızı Gediz Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında? Sefirin Kızı Gediz kimdir? Sefirin Kızı Gediz Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında?
Kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen baba 5 içinde ay sonra serbest bırakıldı Kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen baba 5 içinde ay sonra serbest bırakıldı
Avrupa Birliği Libya'da tüm taraflara itidal çağrısında bulundu Avrupa Birliği Libya'da tüm taraflara itidal çağrısında bulundu
Beşiktaş deplasmandaki derbilerde hayalete dönüşüyor Beşiktaş deplasmandaki derbilerde hayalete dönüşüyor
'Üçkağıtçı tak tak Sedat"ın hayatı biletini sattığı tiyatroyla değişti 'Üçkağıtçı tak tak Sedat"ın hayatı biletini sattığı tiyatroyla değişti
Galatasaray Ocak'ta resmen kabuk değiştirecek Galatasaray Ocak'ta resmen kabuk değiştirecek
Üst geçidi kullanmamanın feci sonu: Hayatını kaybetti Üst geçidi kullanmamanın feci sonu: Hayatını kaybetti
2019 EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? EKPSS tercih kılavuzu 2019 2 sizlerle 2019 EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? EKPSS tercih kılavuzu 2019 2 sizlerle
Beşiktaş'ta antrenör Dusko Ivanovic ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta antrenör Dusko Ivanovic ile yollar ayrılıyor
MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku silahlı saldırıya uğradı MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku silahlı saldırıya uğradı
2020 MTV tutarları belli oldu 2020 MTV tutarları belli oldu
Milan'da Hakan Çalhanoğlu'na yol göründü Milan'da Hakan Çalhanoğlu'na yol göründü
Fenomen Danla Bilic, erkek takipçisinden gelen küfürlü mesajı ifşa etti Fenomen Danla Bilic, erkek takipçisinden gelen küfürlü mesajı ifşa etti
Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı yapıyor! Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı yapıyor! Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı şartları neler?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Aralık 2019 Pazartesi 11:19:35 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:21:33

Milan'da Hakan Çalhanoğlu'na yol göründü

Dün Atalanta karşısında 5-0 kaybeden Milan'da Kessie ve Hakan Çalhanoğlu'na yol göründü.

TM Dijital Haber Merkezi

7.haftada Marco Giampaolo’nun görevine son verip Stefano Pioli ile anlaşan fakat yeni teknik direktörüyle dün Atalanta karşısında resmen iflas eden Milan’da tarihi hezimetin faturası 2 futbolcuya çıkarıldı.

KESSİE VE HAKAN ÇALHANOĞLU'NA GÜLE GÜLE

Azzurri d'Italia Stadı’nda güçlü rakibi karşısında tel tel dökülen ve sahadan 5-0’lık yenilgiyle ayrılan Milan’da Kessie’nin ardından Hakan Çalhanoğlu’un hesabı kesilirken, yıldız futbolcu için Boban’ın gelecek bütün teklifleri acil olarak masaya yatıracağı öğrenildi. 17 hafta sonunda 21 puan toplayan ve Serie A’da 11.sırada bulunan Milan’da Ocak ayında radikal değişikliklerin olacağı belirtilirken, operasyona Kessie ve Hakan Çalhanoğlu ile başlanması bir hayli dikkat çekti.

Galatasaray’ın 6 milyon Euro teklif ettiği Hakan Çalhanoğlu’nun Almanya’ya geri dönme ihtimali de bulunurken, Kessie’nin ise Premier Lig ekipleriyle flört halinde olduğu bildirildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ