Milan taraftarlarından büyük tepki: Hakan Çalhanoğlu'na sabrımız kalmadı

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Sezona yeni teknik direktör Marco Giampaolo’yla başlayan ve transfere yaklaşık 100 milyon euro’ya harcayan Milan’ın ligin ilk haftasında Udinese deplasmanından (1-0) çıkamaması camiayı çıldırttı. Takımındaki oyuncuların kalitesini sorgulayan taraftarların özellikle Hakan Çalhanoğlu’na büyük bir tepki gösterdiği görülürken, Giampaolo’nun bu hafta Brescia karşısında oynatacağı sistem ve bu sistemin içerisinde Hakan’ın ikilinin arkasında görev alacak olması Milanlıların sabrını taşırdı.

'HAKAN ÇALHANOĞLU'NA SABRIMIZ KALMADI'

2017’de 22 milyon euro’ya alınmasına rağmen 2,5 sezondur kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamadığı ileri sürülen Hakan Çalhanoğlu’nun bir an önce satılmasını isteyen Milan taraftarları, bu hafta Brescia ile oynanacak olan maçta Giampaolo’nun 4-3-2-1 sistemine öfke kusarken, kırmızı siyahlı kulübe gönül verenlerin Piatek’in arkasında görev alması beklenen Hakan Çalhanoğlu’na ‘Hangi sistemde oynatırsanız oynatın, Hakan Milan’ın futbolcusu değil. Yeter artık ondan bıktık, bir an önce satılmalı.’ serzenişlerinde bulundukları görüldü.