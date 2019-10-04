Milan, Gattuso veya Spalletti'ye imza attıracak

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezonu Gennaro Gattuso ile 5.bitirdikten sonra yeni sezonda Marco Giampaolo ile anlaşmaya varan Milan 52 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmaya karar verdi.

MİLAN GATTUSO VEYA SPALLETTİ'YLE ANLAŞACAK

6.haftası geride kalan Serie A’da sadece 6 puan toplayan Milan, Marco Giampaolo’nun görevine son vermeye hazırlanırken, Sportif Direktör Boban'ın Spalletti ve Gennaro Gattuso ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Transfer sezonunda 100 milyon euro’yu geçkin bir para harcayarak takıma büyük yatırım yapan İtalyanlar kötü gidişata son vermek için hoca değişikliğine gitmeye karar verirken 3 haftada ‘0’ çeken Milan’ın ezeli rakibi İnter’e evinde 2-0 kaybetmesinin ardından köprülerin atıldığı belirtildi.

HAKAN 2,5 SEZONDA 3 HOCA (MONTELLA - GATTUSO - GİAMPAOLO) GÖRDÜ

Marco Giampaolo yönetiminde Hakan Çalhanoğlu 6 maçta forma giymiş, tecrübeli oyuncu sadece 1 gol atabilmişti.