Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi

Galatasaray'ın transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu için Milan'a teklif yaptığı öne sürüldü. Sarı kırmızılıların, milli futbolcunun transferi için İtalyan ekibine 6 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edildi. Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'nu satmaya sıcak baktığı ancak yapılan teklifi düşük bulduğu belirtildi.

Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için Milan'a resmi teklifte bulundu. İtalyan kulübünde Boban ve Maldini ikilisi Hakan Çalhanoğlu için gelen teklifleri değerlendirme kararı almasına rağmen sarı kırmızılıların 6 milyon euroluk teklifini düşük bularak kabul etmedi. Milan, devre arasında da milli futbolcu için cazip teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına onay vermeye sıcak bakıyor.

Milan ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu, 8 lig maçında 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

(Futbol Arena)