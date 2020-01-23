Milan, Cengiz Ünder için bastırıyor

MİLAN, Cengiz Ünder’den vazgeçmiyor... Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, Roma ile temaslarını sıklaştırdı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Başkent ekibi ile Milan arasındaki görüşmeler devam ediyor. Cengiz de iki kulüp arasında yapılan görüşmenin netleşmesini bekliyor. Bu sezon formasını Zaniola’ya kaptırdığı için fazla süre alamayan milli oyuncu, genç İtalyan’ın sakatlanmasının ardından maçlarda görev yapmaya başlasa da teknik direktör Paulo Fonseca’nın ilk tercihi değil. Cengiz Ünder, EURO 2020 öncesinde düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istiyor.

(Akşam)