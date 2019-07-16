'Michael Seri ve Banega’yı bitirelim'

GÜNEŞ

■ BU sezon üç kulvarda başarı hedefleyen ve şu ana kadar kadrosuna 5 oyuncu katan G.Saray, transfer çalışmalarına hız verdi. Fernando Reges’i 4 milyon 500 bin euroya Sevilla’ya gönderen Sarı-Kırmızılılar'da öncelikli hedefi orta saha… Teknik direktör Fatih Terim, yönetime, 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen en az iki oyuncu istediğini söyledi. Toplantıda da bu futbolcuları isimlerini Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’a iletti.

DROGBA YARDIMCI OLDU

■ LİSTENİN en tepesinde Sevilla’nın Arjantinli yıldızı Ever Banega bulunuyor. Tangocu için girişimler sürüyor. Ancak, İspanyol ekibinin 8 milyon euro bonserviste diretmesi işi zora sokuyor. Fiyatta anlaşıldığı an Banega imzayı atacak. Fatih Terim’in bu bölgeye istediği bir diğer isim ise Fulham’ın Fildişi Sahilli yıldızı Michael Seri… Oyuncuyu Drogba’nın yardımıyla ikna eden Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibinin inadını kırmaya çalışıyor.

AVUSTURYA’YA GELSİNLER

■ TRANSFERDE yaşananların ardından dün Başkan Cengiz ve 2.Başkan Albayrak, teknik direktör Fatih Terim’le bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. İkili, Terim’e görüşmelerin sürdüğünü aktardı. Tecrübeli çalıştırıcının ise, “Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladık. Şimdi Avusturya’ya gideceğiz. Banega ve Seri’nin burada takıma katılması gerekiyor ki sezona hazır girelim. Mümkünse ikisini de bu hafta bitirelim” yanıtını verdiği belirtildi.