Michael Frey'in Çaykur Rizespor'a transferinde geri sayım başladı

Çaykur Rizespor transferde yeniden atağa kalktı. Geçen sezonun ikinci yarısındaki etkili performansı sürdürmek isteyen Karadeniz ekibinde 1 numaralı gündem forvet.

Vedat Muriç’i Fenerbahçe’ye sattıktan sonra sadece El Kabir’i alan Yeşil-Mavililer, buraya 1-2 takviye daha gerçekleştirmek amacında. Bu doğrultuda Michael Frey’in transferinde geri sayıma geçildi.

Fenerbahçe’de gözden düşen ve hazırlık maçlarında dahi şans bulmakta zorlanan İsviçreli forvet, kiralanacak. Oyuncu cephesinde sorun yaşanmazken, Fenerbahçe’den gelecek müjdeli haber bekleniyor.

Kartal onu istiyor

Görüşülen diğer forvet ise Mevlüt Erdinç... Başakşehir, şu ana kadar Gulbrandsen, Crivelli ve Muhammet Demir olmak üzere 3 forvet aldı. Kadroda Demba Ba da var. Kısacası Mevlüt, Başakşehir’den ayrılacak.

32 yaşındaki santfor, geçen sezon kiralık gittiği Antalya’da çıktığı 24 maçta 12 gol atmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, Mevlüt için oldukça ısrarcı.

(Fanatik)