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26 Aralık 2019 Perşembe 09:28:17 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 09:30:14

MHK'den Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan kararı

MHK haftanın hakemlerini açıkladı. F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde tartışmalı kararlara imza atan Cüneyt Çakır ile aynı müsabakanın VAR hakemi olan Mete Kalkavan’a maç verilmedi.

SÜPER Lig’de ilk yarının son karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Listede dikkat çeken en önemli ayrıntı, Cüneyt Çakır ile Mete Kalkavan’a maç verilmemesiydi. Kadıköy’de geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tartışmalı kararlara imza atan orta hakem Cüneyt Çakır ile aynı müsabakanın VAR hakemi Mete Kalkavan bu hafta kızağa çekildi.

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