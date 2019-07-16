16 Temmuz 2019 Salı 14:27:25 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 14:31:03
MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a 2019-20 sezonu üst klasman hakem listesinde yer vermedi
MHK, 2019-2020 sezonu üst klasman hakem listesinde Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'a yer vermedi. İki hakem de bu sezon görev alamayacak.
MHK yeni sezon için üst klasman hakemlerinde sayıyı 43'e çıkardı. Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım, üst klasman kategorisinde yer almadı. İki hakem de bu sezon maç yönetemeyecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Galatasaray taraftarı, kulübün Mehmet Topal ve Manuel Fernandes'le ilgilenmesine tepkili
- Galatasaray, Mbaye Diagne'yi sattığı gibi Mbwana Samatta'nın serbest kalma bedelini ödeyecek
- Yevhen Konoplyanka, Fenerbahçe ile anlaştı
- Ersun Yanal'ın vazgeçilmezi olan Nabil Dirar, Suudi Arabistan ve Katar'dan ciddi teklifler alıyor